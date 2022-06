Draghi, Macron e Scholz in Ucraina, il tweet di Medvedev: il resoconto della giornata (Di giovedì 16 giugno 2022) Attorno alle ore 8.30 Mario Draghi, Emmanuel Macron ed Olaf Scholz sono arrivati a Kiev. Un momento storico per questo 16 giugno 2022. Per la prima volta, dall'inizio della guerra in Ucraina, i presidenti dei più importanti paesi dell'Unione Europea hanno raggiunto la nazione sotto attacco. In viaggio dalla Polonia a Kiev I tre hanno viaggiato a bordo di un treno che dalla Polonia li ha portati fino a Kiev. Il leader francese ha sottolineato la volontà di «inviare un messaggio di unità europea e sostegno agli ucraini». Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha spiegato che la visita non è solo un attestato di solidarietà. La volontà manifestata è, infatti, quella di proseguire sulla scia di aiuti finanziari, umanitari e militari assicurati fino ad ora. «E - ha dichiarato ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 16 giugno 2022) Attorno alle ore 8.30 Mario, Emmanueled Olafsono arrivati a Kiev. Un momento storico per questo 16 giugno 2022. Per la prima volta, dall'inizioguerra in, i presidenti dei più importanti paesi dell'Unione Europea hanno raggiunto la nazione sotto attacco. In viaggio dalla Polonia a Kiev I tre hanno viaggiato a bordo di un treno che dalla Polonia li ha portati fino a Kiev. Il leader francese ha sottolineato la volontà di «inviare un messaggio di unità europea e sostegno agli ucraini». Il cancelliere tedesco Olafha spiegato che la visita non è solo un attestato di solidarietà. La volontà manifestata è, infatti, quella di proseguire sulla scia di aiuti finanziari, umanitari e militari assicurati fino ad ora. «E - ha dichiarato ...

