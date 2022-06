Ultime Notizie – Femminicidio a Udine, 45enne uccide la moglie a coltellate e fugge (Di mercoledì 15 giugno 2022) uccide la moglie a coltellate e poi tenta la fuga, fermato dai Carabinieri. E’ accaduto a Codroipo, in provincia di Udine, dove un uomo di 45 anni, la notte scorsa, ha ucciso la moglie di 40 un casa dove vi sarebbero stati anche i figli che dormivano. Sono intervenuti i Carabinieri di Codroipo che hanno individuato l’uomo in una zona di campagna. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022)lae poi tenta la fuga, fermato dai Carabinieri. E’ accaduto a Codroipo, in provincia di, dove un uomo di 45 anni, la notte scorsa, ha ucciso ladi 40 un casa dove vi sarebbero stati anche i figli che dormivano. Sono intervenuti i Carabinieri di Codroipo che hanno individuato l’uomo in una zona di campagna. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

