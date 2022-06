Rai, Lucia Annunziata si trasferisce in Ucraina: programma di approfondimento estivo sulla guerra (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’allungamento di una puntata fino alla fine di giugno del suo programma su Rai3 e la partenza di Lucia Annunziata per l’Ucraina, nel ruolo di una sorta di corrispondente per i programmi di approfondimento della Rai, dove rimarrà per l’estate: questa una delle principali novità illustrate – secondo quanto si apprende – dal nuovo direttore dell’approfondimento Antonio Di Bella in una riunione informale con i consiglieri di Viale Mazzini. In autunno arrivano un nuovo programma di Ilaria D’Amico, il giovedì sera in prime time su Rai2, e Le grandi storie di cronaca di Giancarlo De Cataldo, in seconda serata su Rai1 dal 3 ottobre. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’allungamento di una puntata fino alla fine di giugno del suosu Rai3 e la partenza diper l’, nel ruolo di una sorta di corrispondente per i programmi didella Rai, dove rimarrà per l’estate: questa una delle principali novità illustrate – secondo quanto si apprende – dal nuovo direttore dell’Antonio Di Bella in una riunione informale con i consiglieri di Viale Mazzini. In autunno arrivano un nuovodi Ilaria D’Amico, il giovedì sera in prime time su Rai2, e Le grandi storie di cronaca di Giancarlo De Cataldo, in seconda serata su Rai1 dal 3 ottobre. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

