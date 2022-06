Parte il Folkest, arrivano Jethro Tull e Judy Collins (Di mercoledì 15 giugno 2022) UDINE – Al via dal 16 giugno la 44esima edizione di Folkest, che propone diversi concerti in tutto il Fvg e una serie di appuntamenti a Udine, prima di entrare nel clou della rassegna, a Spilimbergo, dal 30 giugno al 6 luglio. Dopo Judy Collins il 2 luglio a Spilimbergo, sui palchi saliranno i Jethro Tull (13 luglio, Udine), Alan Stivell (16 luglio, Udine), i Mellow Mood (5 luglio, Spilimbergo), Massimo Priviero, ma anche Roy Paci, Il muro del canto e Fanfara Station. Il 16 giugno a Campoformido (Udine) è in programma il primo appuntamento Folkest con Andrea Del Favero e Lino Straulino, da sempre considerati portavoce del suono della tradizione friulana insieme all’organettista sardo Totore Chessa. Due gli appuntamenti in cartellone il 17 giugno tra Piano D’Arta (Udine), con Giulio ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 15 giugno 2022) UDINE – Al via dal 16 giugno la 44esima edizione di, che propone diversi concerti in tutto il Fvg e una serie di appuntamenti a Udine, prima di entrare nel clou della rassegna, a Spilimbergo, dal 30 giugno al 6 luglio. Dopoil 2 luglio a Spilimbergo, sui palchi saliranno i(13 luglio, Udine), Alan Stivell (16 luglio, Udine), i Mellow Mood (5 luglio, Spilimbergo), Massimo Priviero, ma anche Roy Paci, Il muro del canto e Fanfara Station. Il 16 giugno a Campoformido (Udine) è in programma il primo appuntamentocon Andrea Del Favero e Lino Straulino, da sempre considerati portavoce del suono della tradizione friulana insieme all’organettista sardo Totore Chessa. Due gli appuntamenti in cartellone il 17 giugno tra Piano D’Arta (Udine), con Giulio ...

