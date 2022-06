Pubblicità

ansaeuropa : 'La Russia deve cambiare radicalmente altrimenti non ci saranno garanzie che gli orrori cui stiamo assistendo non s… -

La Provincia di Cremona e Crema

Lo scrive il vice presidente della Commissione affari esteri al Parlamento europeo, Urmas) , in un intervento sul semestrale TerritoriALL , in pubblicazione nei prossimi giorni, a cura ...Lo scrive il vice presidente della Commissione affari esteri al Parlamento europeo, Urmas) , in un intervento sul semestrale TerritoriALL , in pubblicazione nei prossimi giorni, a cura ... Paet (Renew), impossibile ripristinare relazioni con Russia BRUXELLES - Procedere all'imposizione di nuove sanzioni alla Russia per fermare la macchina di guerra di Putin, riconoscere lo status di paese candidato dell'Ucraina, e ancora cambiare le regole sul..Impose new sanctions on Russia to stop Putin's war machine, recognize Ukraine's status as an EU-membership-candidate country and change the EU's unanimity rule to avoid repetitions of what happened ...