Nuoto paralimpico, Simone Barlaam è campione mondiale dei 100 farfalla (Di mercoledì 15 giugno 2022) Madeira – Con 11 ori, 6 argenti e 9 bronzi, per un totale di 26 medaglie vinte finora, la Nazionale italiana di Nuoto paralimpico sta dominando i Campionati del Mondo in corso fino a sabato a Funchal, nell'isola di Madeira, in Portogallo. "Questi primi tre giorni di gare – commenta il direttore tecnico della nazionale Riccardo Vernole – sono andati come speravamo. Abbiamo chiuso l'ultimo mondiale di Londra 2019 primi nel Medagliere. Non è una cosa scontata riconfermarsi ai vertici del Nuoto mondiale perché l'Italia primeggia da anni, dal 2017, dai Mondiali di Città del Messico. Ma dietro a queste vittorie c'è tanto lavoro che purtroppo non si vede. Certo, non bisogna nascondere che la cultura sportiva in Italia non sia paragonabile a quella di colossi come Stati Uniti e Gran Bretagna. Ma finora siamo ...

