Milanese | Inutile negare la sconfitta

(Di mercoledì 15 giugno 2022) di Erika Noschese Il centrodestra, in provincia di Salerno, non esiste più. O almeno non riesce ad emergere. Ancora una volta, le elezioni comunali evidenziano il disastro, in termini di voti e preferenze. Forza Italia, anche per l’assenza del coordinatore provinciale, non ha presentato liste con il simbolo di partito; ci ha provato Fratelli d’Italia che, ad Agropoli, ha sostenuto Elvira Serra ma non è riuscito comunque ad imporsi né sul vincitore e men che meno sulle civiche a sostegno della stessa candidata sindaca che, nonostante il flop, riesce ad entrare in consiglio comunale. Quasi assente la Lega che, a Nocera Inferiore ha sostenuto Paolo Maiorino con la sua civica di stampo leghista ma non è riuscito a conquistare uno scranno a Palazzo di Città. Dell’Udc, ad oggi, nessuna notizia: il coordinatore provinciale Ernesto Sica ha tanto parlato di riorganizzazione del partito ma, a ...