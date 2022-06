Mertens - Napoli, possibile svolta: ADL spera in uno sconto sull'ingaggio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Secondo il quotidiano, ci sarebbe un piccolo spiraglio per l'attaccante: 'Mertens si è lasciato aperto un piccolo spiraglio , proprio perché sa di essere ancora sotto contratto con il Napoli fino ... Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 15 giugno 2022) Secondo il quotidiano, ci sarebbe un piccolo spiraglio per l'attaccante: 'si è lasciato aperto un piccolo spiraglio , proprio perché sa di essere ancora sotto contratto con ilfino ...

Pubblicità

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Mertens vicino all'addio, Gattuso e Sarri pronti all'assalto per l'attaccante - susydigennaro : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Mertens vicino all'addio, Gattuso e Sarri pronti all'assalto per l'attaccante - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Mertens vicino all'addio, Gattuso e Sarri pronti all'assalto per l'attaccante - apetrazzuolo : REPUBBLICA - Mertens vicino all'addio, Gattuso e Sarri pronti all'assalto per l'attaccante - napolimagazine : REPUBBLICA - Mertens vicino all'addio, Gattuso e Sarri pronti all'assalto per l'attaccante -