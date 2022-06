Marolda: ''So che il Napoli con Koulibaly vuole fare un’eccezione, uno sforzo in più con l’offerta'' (Di mercoledì 15 giugno 2022) A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Francesco Marolda, giornalista. Queste le sue parole: “Mertens? Non sono volati ancora gli stracci, ma sono pronti sul tavolo da cucina. Io penso che nel calcio tutto comincia e tutto finisce soprattutto quando si arriva ad una certa età come è stato con Mertens. -afferma Marolda - Penso che per il suo rapporto con la città le cose sarebbero potuto finire diversamente. Ci si sarebbe potuti lasciare senza le dichiarazioni di De Laurentiis e senza le proposte dei procuratori di Mertens. A Napoli abbiamo degli esempi di calciatori che sono arrivati, hanno giocato, e ci sono rimasti. Però appartengono ad un altro calcio che offriva meno possibilità di denaro soprattutto ad una certa età. -prosegue Marolda - Io non biasimo Mertens, a patto che lo trovi ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 15 giugno 2022) A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Francesco, giornalista. Queste le sue parole: “Mertens? Non sono volati ancora gli stracci, ma sono pronti sul tavolo da cucina. Io penso che nel calcio tutto comincia e tutto finisce soprattutto quando si arriva ad una certa età come è stato con Mertens. -afferma- Penso che per il suo rapporto con la città le cose sarebbero potuto finire diversamente. Ci si sarebbe potuti lasciare senza le dichiarazioni di De Laurentiis e senza le proposte dei procuratori di Mertens. Aabbiamo degli esempi di calciatori che sono arrivati, hanno giocato, e ci sono rimasti. Però appartengono ad un altro calcio che offriva meno possibilità di denaro soprattutto ad una certa età. -prosegue- Io non biasimo Mertens, a patto che lo trovi ...

