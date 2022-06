Love mi, il concerto benefico di Fedez: dove e quando vederlo? (Di mercoledì 15 giugno 2022) In un comunicato stampa, Mediaset ha diffuso alcuni dettagli sul concerto benefico dal titolo Love Mi. dove è possibile vedere il concerto Love Mi? Per tutti coloro che vorranno essere presenti fisicamente, il concerto a scopo benefico alla quale parteciperà Fedez si terrà in Piazza Duomo a Milano. Per coloro che per motivi di varia natura non potranno essere presenti, potranno comunque seguire l’evento su Italia1 dalle ore 19:00 il prossimo martedì 28 giugno. La prima parte del concerto verrà trasmessa su Mediaset Infinity dalle 18:00. Come si svolgerà l’evento? L’evento è stato creato dal rapper milanese per sostenere la onlus TOG – TOGHETER TO GO: un centro d’eccellenza che si occupa della riabilitazione dei ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 15 giugno 2022) In un comunicato stampa, Mediaset ha diffuso alcuni dettagli suldal titoloMi.è possibile vedere ilMi? Per tutti coloro che vorranno essere presenti fisicamente, ila scopoalla quale parteciperàsi terrà in Piazza Duomo a Milano. Per coloro che per motivi di varia natura non potranno essere presenti, potranno comunque seguire l’evento su Italia1 dalle ore 19:00 il prossimo martedì 28 giugno. La prima parte delverrà trasmessa su Mediaset Infinity dalle 18:00. Come si svolgerà l’evento? L’evento è stato creato dal rapper milanese per sostenere la onlus TOG – TOGHETER TO GO: un centro d’eccellenza che si occupa della riabilitazione dei ...

Pubblicità

tuttopuntotv : Love mi, il concerto benefico di Fedez: dove e quando vederlo? #LoveMi #Fedez - love_ult : RT @Fede_ProudOfLou: Io non pensavo potesse mai accadere una cosa del genere E INVECE abbiamo avuto Louis Tomlinson a petto nudo in concert… - AnsaLombardia : Il 28 giugno concerto Love Mi, Fedez con J-Ax diretta su Italia1. Conducono Casalegno e Aurora Ramazzotti da Piazza… - EleonoraDAmore : Il concerto gratuito di #Fedez e #JAx a Milano: la scaletta con gli ospiti al #LOVEMi e dove vederlo - qn_giorno : Love Mi, concerto benefico di Fedez a #Milano: quando, cantanti, presentatori e dove vederlo in tv -