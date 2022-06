Italia, Barella: ‘Dispiace per chi è venuto a vederci. In un nuovo percorso gli errori capitano’ | Nazionali (Di mercoledì 15 giugno 2022) 2022-06-14 23:47:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il centrocampista dell’Italia e dell’Inter Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la disfatta contro la Germania: “Questo è l’inizio di un nuovo percorso. Ci sta inciampare e dispiace per il risultato, la Germania è una squadra forte e quando commetti un errore ti fa gol”. MECCANISMI – “Il mister ha provato tante cose nuove dall’inizio di questa Nations League. Ripeto, la Germania è forte e se commetti un errore lo paghi caro. Siamo dispiaciuti ma il percorso è ancora lungo. Vergogna per gli Italiani? Ci spiace per chi è venuto a vederci. Era una partita difficile, all’andata è stata una partita ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 15 giugno 2022) 2022-06-14 23:47:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il centrocampista dell’e dell’Inter Nicolòha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la disfatta contro la Germania: “Questo è l’inizio di un. Ci sta inciampare e dispiace per il risultato, la Germania è una squadra forte e quando commetti un errore ti fa gol”. MECCANISMI – “Il mister ha provato tante cose nuove dall’inizio di questa Nations League. Ripeto, la Germania è forte e se commetti un errore lo paghi caro. Siamo dispiaciuti ma ilè ancora lungo. Vergogna per glini? Ci spiace per chi è. Era una partita difficile, all’andata è stata una partita ...

