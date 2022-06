“Ha detto sì!”. L’ex GF Vip sorprende la fidanzata, la proposta di nozze davanti a parenti e amici (Di mercoledì 15 giugno 2022) Davide Silvestri proposta di nozze alla fidanzata Alessia: il video pubblicato dal settimanale Chi Magazine, che nel numero in edicola ha dedicato un servizio in esclusiva sul concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, arrivato a un soffio dalla vittoria venendo sconfitto da Jessica Selassié. L’idea di voler sposare la fidanzata Alessia Costantino era già trapelata all’interno della casa più spiata d’Italia e lo aveva ribadito da Silvia Toffanin: “Io non gli ho mai parlato di matrimonio prima del GF. Essere padre? Alessia è una donna troppo bella e importante per me, vorrei che il nostro amore venga prima vissuto a pieno perché un figlio toglie spazio all’amore”. Davide Silvestri proposta di nozze alla fidanzata Alessia Davide Silvestri ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Davide SilvestridiallaAlessia: il video pubblicato dal settimanale Chi Magazine, che nel numero in edicola ha dedicato un servizio in esclusiva sul concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, arrivato a un soffio dalla vittoria venendo sconfitto da Jessica Selassié. L’idea di voler sposare laAlessia Costantino era già trapelata all’interno della casa più spiata d’Italia e lo aveva ribadito da Silvia Toffanin: “Io non gli ho mai parlato di matrimonio prima del GF. Essere padre? Alessia è una donna troppo bella e importante per me, vorrei che il nostro amore venga prima vissuto a pieno perché un figlio toglie spazio all’amore”. Davide SilvestridiallaAlessia Davide Silvestri ...

Pubblicità

pinapic : Il leader dell’opposizione russa #Navalny è scomparso dalla colonia penale di Pokrov. Non si è presentato all’incon… - reportrai3 : - Se l’aspettava questa bocciatura al Csm? - Si. - Guardi, Mellillo è un bravo procuratore, è una persona intellig… - La7tv : #la7retweet Ucraina, Papa Francesco: 'Un paio di mesi prima dell’inizio della guerra ho incontrato un capo di Stato… - antonella1997sc : RT @goddessofnight_: Un vecchio saggio sabato sera ha detto”Non me ne frega un cazzo di quello che scrivono,robe commenti” chi si aspetta u… - zxuz53 : RT @LucioMalan: Il ministro Speranza non si è vaccinato! Lo si deduce con certezza dal fatto che è positivo e in isolamento (in quanto cont… -