Guerra Ucraina, ultimatum di Mosca ai combattenti di Azot: arrendetevi oggi (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Russia ha intimato di arrendersi alle forze ucraine asserragliate nell'impianto chimico Azot della città orientale di Severodonetsk entro le prime ore di oggi. Lo riporta il Guardian. Il generale ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Russia ha intimato di arrendersi alle forze ucraine asserragliate nell'impianto chimicodella città orientale di Severodonetsk entro le prime ore di. Lo riporta il Guardian. Il generale ...

Pubblicità

NathalieTocci : La Russia ha perso la guerra. Come evitare che la perda anche l’Ucraina. Il mio editoriale su La Stampa - antoniospadaro : Quello che sta succedendo ora in #Ucraina noi lo vediamo così perché è più vicino a noi e tocca di più la nostra se… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le autorità ucraine affermano di aver rinvenuto una fossa comune con corpi di civili nei pressi di Bucha,… - Ilaria19425156 : RT @grigiocemento: “Se non ci fosse Draghi in Italia ora lo spread sarebbe più alto”. “Se non fossi vaccinato a quest’ora avrei il covid p… - paolaokaasan : RT @flayawa: Prorogare l’obbligo della mascherina in alcuni contesti sociali ed il racconto morboso della guerra in Ucraina hanno il precis… -