Giulia Salemi | sua mamma Fariba ricoverata in ospedale

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Problemi per ladiSono ormai anni cheè una dei personaggi più amati e seguiti del mondo dello spettacolo. Solo lo scorso anno l’influencer è tornata per la seconda volta nella casa del Grande Fratello Vip e in questa occasione ha trovato l’amore al fianco di Pierpaolo Pretelli. A L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

LePrelemi : RT @MediasetTgcom24: Giulia Salemi a Positano, che acrobazie hot sul gonfiabile! #pierpaolopretelli - alessia23_06 : RT @MediasetTgcom24: Giulia Salemi a Positano, che acrobazie hot sul gonfiabile! #pierpaolopretelli - _lavispateresa_ : RT @MediasetTgcom24: Giulia Salemi a Positano, che acrobazie hot sul gonfiabile! #pierpaolopretelli - giovanna199417 : RT @MediasetTgcom24: Giulia Salemi a Positano, che acrobazie hot sul gonfiabile! #pierpaolopretelli - infoitcultura : Fariba Tehrani ricoverata per un malore, che cosa è accaduto alla madre di Giulia Salemi -

Ma in queste ore una notizia circolata anche sui media ha fatto preoccupare i fan di, nota influencer italiana diventata popolare nel 2015 con la trasmissione 'Pechino Express'. Malore ...e Francesco Monte si sono lasciati. Ad annunciarlo con un post su Instagram è la stessache ha pubblicato un lungo sfogo: 'Ce l'ho messa tutta, ho donato l'anima... L'inizio è ...Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, è stata ricoverata in ospedale per un malore. Come sta adesso e qual è la situazione ...Secondo la spiegazione fornita dalla mamma di Giulia Salemi, si è esposta tutta accaldata a dell’aria condizionata troppo fredda. La mamma di Giulia Salemi… Leggi ...