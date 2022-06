Genoa, visite mediche per Ilsanker. Vasquez verso la Cremonese (Di mercoledì 15 giugno 2022) Primi movimenti di mercato per il Genoa di Blessin, recentemente retrocesso in Serie B. Questa mattina il centrocampista Stefan Ilsanker ha svolto le visite mediche di rito presso l’Istituto Synlab “Il Baluardo” del Porto Antico ed è pronto a firmare il contratto che lo legherà alla squadra ligure. Un rinforzo importante, che arriva in scadenza di contratto dall’Eintracht Francoforte recente vincitrice dell’Europa League, e che può vantare 60 presenze con la propria nazionale. Chi dovrebbe invece salutare Genoa è Johan Vasquez. Il difensore messicano dopo una buona prima stagione in Italia ha chiesto di poter continuare a giocare nella massima serie. Ecco che è quindi in via di definizione il suo passaggio in prestito alla neopromossa Cremonese. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Primi movimenti di mercato per ildi Blessin, recentemente retrocesso in Serie B. Questa mattina il centrocampista Stefanha svolto ledi rito presso l’Istituto Synlab “Il Baluardo” del Porto Antico ed è pronto a firmare il contratto che lo legherà alla squadra ligure. Un rinforzo importante, che arriva in scadenza di contratto dall’Eintracht Francoforte recente vincitrice dell’Europa League, e che può vantare 60 presenze con la propria nazionale. Chi dovrebbe invece salutareè Johan. Il difensore messicano dopo una buona prima stagione in Italia ha chiesto di poter continuare a giocare nella massima serie. Ecco che è quindi in via di definizione il suo passaggio in prestito alla neopromossa. SportFace.

