Brave and Beautiful, anticipazioni 16 giugno 2022: la confessione di Hulya (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'avvelenamento di Suhan catalizzerà l'attenzione a Brave and Beautiful. La donna, infatti, ha appreso che qualcuno, nel giorno delle sue nozze mancate con Cesur, l'ha avvelenata e i sospetti della polizia sono subito caduti su Bulent a causa della testimonianza di Cahide che ha raccontato di averlo visto nei pressi della stanza di Suhan quel giorno. Le anticipazioni dell'episodio in onda giovedì 16 giugno 2022 rivelano che il ragazzo continuerà ad essere il principale sospettato dell'avvelenamento di Suhan, ma la polizia indagherà anche in altre direzioni. Bulent, torchiato dall'interrogatorio della polizia e dopo un toccante confronto con la madre Mihriban, deciderà di confessare di essere stato sequestrato da Riza per avvelenare la Kordulag e di averci anche provato, per poi decidere, poco prima ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'avvelenamento di Suhan catalizzerà l'attenzione aand. La donna, infatti, ha appreso che qualcuno, nel giorno delle sue nozze mancate con Cesur, l'ha avvelenata e i sospetti della polizia sono subito caduti su Bulent a causa della testimonianza di Cahide che ha raccontato di averlo visto nei pressi della stanza di Suhan quel giorno. Ledell'episodio in onda giovedì 16rivelano che il ragazzo continuerà ad essere il principale sospettato dell'avvelenamento di Suhan, ma la polizia indagherà anche in altre direzioni. Bulent, torchiato dall'interrogatorio della polizia e dopo un toccante confronto con la madre Mihriban, deciderà di confessare di essere stato sequestrato da Riza per avvelenare la Kordulag e di averci anche provato, per poi decidere, poco prima ...

Pubblicità

POPCORNTVit : 'Brave and Beautiful', le anticipazioni del 16 giugno: Suhan e Cesur sotto scorta - redazionetvsoap : #braveandbeautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #16giugno - AnaPau1972 : RT @fashionsoaptv: Brave and Beautiful si conferma con 1.519.000 spettatori e il 20.1% di share. Considerando lo share alto, il risultato… - WenCA26 : RT @fashionsoaptv: Brave and Beautiful si conferma con 1.519.000 spettatori e il 20.1% di share. Considerando lo share alto, il risultato… - Federic01996 : @Mattiabuonocore Partirà al posto di brave and beautiful? -