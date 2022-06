Vaccini: con Covid aumentata fiducia italiani, per 9 su 10 efficaci e sicuri (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) - Con la pandemia di Covid-19 è aumentata la fiducia degli italiani verso le vaccinazioni: più di 9 cittadini su 10 ritengono i Vaccini strumenti sicuri ed efficaci. Tra gli esitanti, 1 su 2 si dichiara aperto a rivalutare le proprie scelte. Un maggior dialogo con il medico e il farmacista, una informazione/comunicazione chiara e trasparente dalle istituzioni, l'aumento dei luoghi di somministrazione (farmacia, posto di lavoro e scuola) e gli incentivi sono i fattori che emergono come determinanti per aumentare la propensione a vaccinarsi, anche tra gli esitanti. E' quanto emerge dalla survey, condotta su un campione di 2mila cittadini, realizzata da The European House -Ambrosetti e dal Centro interdipartimentale per l'Etica e ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) - Con la pandemia di-19 èladegliverso le vaccinazioni: più di 9 cittadini su 10 ritengono istrumentied. Tra gli esitanti, 1 su 2 si dichiara aperto a rivalutare le proprie scelte. Un maggior dialogo con il medico e il farmacista, una informazione/comunicazione chiara e trasparente dalle istituzioni, l'aumento dei luoghi di somministrazione (farmacia, posto di lavoro e scuola) e gli incentivi sono i fattori che emergono come determinanti per aumentare la propensione a vaccinarsi, anche tra gli esitanti. E' quanto emerge dalla survey, condotta su un campione di 2mila cittadini, realizzata da The European House -Ambrosetti e dal Centro interdipartimentale per l'Etica e ...

