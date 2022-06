(Di martedì 14 giugno 2022) Idimaschili e femminili sono indal 26 giugno al 3 luglio e si disputeranno in Ungheria, a. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 o Rai Sport + HD ed in direttasu Rai Play o sul canale Youtube della FINA. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale di tutte le gare. 26 GIUGNO 09:00 Eliminatorie trampolino 3 m sincro maschile 12:00 Eliminatorie piattaforma 10 m femminile 16:00 Finale trampolino 3 m sincro maschile 18:30 Semifinale piattaforma 10 m femminile 27 GIUGNO 09:00 Eliminatorie trampolino 3 m maschile 16:00 Semifinale trampolino 3 m maschile 19:00 Finale piattaforma 10 m femminile 28 GIUGNO 10:00 Eliminatorie piattaforma 10 m sincro maschile 16:00 Finale trampolino 3 m maschile 19:00 Finale piattaforma 10 ...

Dal 17 giugno al 3 luglio, a Budapest (Ungheria) le pratiche acquatiche saranno di scena. I Mondiali 2022 di nuoto avranno luogo negli impianti magiari e lo spettacolo non mancherà di certo per l'......NUOTO ARTISTICO: DATE, ORARI E TV MONDIALI 2022,NUOTO DI FONDO: DATE, ORARI E TV MONDIALI 2022,PALLANUOTO: DATE, ORARI E TVDOMENICA 26 GIUGNO 9. Tuffi, calendario Mondiali Budapest 2022: programma, orari giornalieri, tv, streaming I Mondiali 2022 di tuffi maschili e femminili sono in programma dal 26 giugno al 3 luglio e si disputeranno in Ungheria, a Budapest. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 o Rai Sport ...