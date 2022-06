ilfaroonline : Torna la Notte Bianca: fino ad agosto eventi a Fiumicino, Fregene e Passoscuro. Il programma - Bast_Ardo_ : RT @NikSovversivo: sono sempre più convinto che noi cinquantenni dovremmo esser abbandonati in un bosco a Gennaio di notte e senza vestiti:… - venti4ore : Torna la Luminara: 100mila luci per la notte più magica di Pisa - Newsinunclick : Tra sabato 18 e domenica 19 torna la Magica Notte delle Feste Vigiliane Il servizio Sostenibilità e transizione eco… - Terzobinarioit : Torna la Notte Bianca a Fiumicino domenica 26 giugno -

Canale Dieci

Per laBianca di Fiumicino gli uffici comunali rimarranno aperti per effettuare le carte di ... 'il lungomare dedicato a tutti gli sport, dall'inizio fino all'incrocio con via Ugo Botti - ...Polimodaa celebrare la visione creativa dei suoi migliori studenti con la sfilata Carpe Noctem, il ... "Carpe Noctem, un invito a cogliere le stelle prima che sia scesa la" spiega il ... Torna la Notte Bianca di Fiumicino, il programma degli eventi Il regista di Sbatti un mostro in prima pagina entra non nelle stanze del Palazzo, come aveva fatto nella prima parte del film, descrivendo comportamenti umani spesso contraddittori e nevrosi, bensì n ...Scoprire i musei senesi sotto una luce nuova, osservando le stelle insieme all’Osservatorio Astronomico: torna il calendario di appuntamenti con le osservazioni celesti tra storia e cultura, di notte ...