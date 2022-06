«Se ti piacciono le ragazzine, qui non è come a Milano: fanno bene a tagliarti i c…», la sparata dell’allenatore del Palermo Baldini in tv – Il video (Di martedì 14 giugno 2022) Un Silvio Baldini senza freni quello ai microfoni di Sky Sport: l’allenatore del Palermo, interpellato sul legame con la città dov’è tornato dopo 18 anni, ha offerto un’analisi sui costumi siciliani che sta facendo discutere nelle ultime ore. «Palermo non è come Milano. Qui se sei sposato e ti metti a guardare delle belle donne non va bene», ha affermato il mister della squadra entrata da poco in Serie B. Nella cultura di Palermo, a suo dire, «la cosa più rispettata deve essere la famiglia. Io in questa cultura mi ci ritrovo perché da bambino sono cresciuto coi miei nonni che mi hanno insegnato che la famiglia è sacra». Quando dallo studio qualcuno si è arrischiato a controbattere che non c’è nulla di male a guardare una bella donna, Baldini si è ... Leggi su open.online (Di martedì 14 giugno 2022) Un Silviosenza freni quello ai microfoni di Sky Sport: l’allenatore del, interpellato sul legame con la città dov’è tornato dopo 18 anni, ha offerto un’analisi sui costumi siciliani che sta facendo discutere nelle ultime ore. «non è. Qui se sei sposato e ti metti a guardare delle belle donne non va», ha affermato il mister della squadra entrata da poco in Serie B. Nella cultura di, a suo dire, «la cosa più rispettata deve essere la famiglia. Io in questa cultura mi ci ritrovo perché da bambino sono cresciuto coi miei nonni che mi hanno insegnato che la famiglia è sacra». Quando dallo studio qualcuno si è arrischiato a controbattere che non c’è nulla di male a guardare una bella donna,si è ...

