Roma, cadavere trovato nell'Aniene: è di un uomo scomparso giorni fa (Di martedì 14 giugno 2022) Il cadavere di un uomo è stato individuato e recuperato dai sommozzatori vigili del fuoco nel fiume Aniene , a Roma . Si tratta di una persona scomparsa giorni fa. Leggi anche > Elena Del Pozzo è ... Leggi su leggo (Di martedì 14 giugno 2022) Ildi unè stato individuato e recuperato dai sommozzatori vigili del fuoco nel fiume, a. Si tratta di una persona scomparsafa. Leggi anche > Elena Del Pozzo è ...

Pubblicità

infoitinterno : Roma, choc alla Borghesiana: cadavere di un 20enne trovato in villa. «Abbiamo sentito uno sparo» - CorriereCitta : Roma, scompare nel nulla, viene ritrovato cadavere: macabra scoperta nel fiume (FOTO) - TuttoQuaNews : RT @leggoit: #roma, choc alla Borghesiana: cadavere di un 20enne trovato in villa. «Abbiamo sentito uno sparo» - leggoit : #roma, choc alla Borghesiana: cadavere di un 20enne trovato in villa. «Abbiamo sentito uno sparo» - ilmeteoit : #Roma: figlia tiene per giorni il cadavere della madre in casa tra i rifiuti; macabra scoperta a #San #Lorenzo -