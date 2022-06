Napoli, Pedullà: “Demme? E’ in cima alla lista di Gattuso, le offerte non mancano” (Di martedì 14 giugno 2022) Napoli Demme Gattuso VALENCIA – Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio profilo ufficiale, sull’interesse del Valencia di Gattuso su Demme del Napoli. Ecco quanto affermato. “Diego Demme può lasciare il Napoli. Recentemente ha fatto alcune importanti scelte professionali, scegliendo un nuovo agente, ha altri due anni di contratto e ha dimostrato di essere prezioso nell’economia del club azzurro. Ma le offerte non mancano, in modo particolare quella del Valencia: proprio Rino Gattuso, fresco di nomina su quella panchina, lo ha messo in cima alla ... Leggi su seriea24 (Di martedì 14 giugno 2022)VALENCIA – Alfredo, giornaed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio profilo ufficiale, sull’interesse del Valencia disudel. Ecco quanto affermato. “Diegopuò lasciare il. Recentemente ha fatto alcune importanti scelte professionali, scegliendo un nuovo agente, ha altri due anni di contratto e ha dimostrato di essere prezioso nell’economia del club azzurro. Ma lenon, in modo particolare quella del Valencia: proprio Rino, fresco di nomina su quella panchina, lo ha messo in...

