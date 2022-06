Le Borse tentano il rimbalzo con occhi sulle banche centrali A Milano riscatto Saipem

(Di martedì 14 giugno 2022) L’Europa deve districarsi tra le notizie sulla guerra in Ucraina e le imminenti decisioni della Fed. Attesa per le parole della Schnabel (Bce), spread ancora in rialzo con il rendimento decennale sopra il 4%

Giavazzi: necessario il tetto al gas Il tracollo dei listini Usa fa passare in secondo piano la Caporetto delle borse europee, a partire da Piazza Affari, - 2,79%, sotto i 22 mila punti, travolta ... Le Borse tentano il primo rimbalzo dopo la bufera, ma sui mercati la tensione resta molto alta Dopo i crolli dei giorni scorsi, sia le Borse europee che Wall Street proveranno oggi a rialzare la testa in attesa della riunione della Fed di domani ma la volatilità resta alta Dopo la bufera, le ...