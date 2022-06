Inter, Veron: “Con Dybala i nerazzurri sono i favoriti per lo Scudetto” (Di martedì 14 giugno 2022) “Con Dybala e Lautaro pronti a ballare il tango del gol”. Juan Sebastian Veron aspetta l’arrivo del suo connazionale argentino all’Inter. L’ex nerazzurro è Intervenuto in un’Intervista alla Gazzetta dello Sport: “I due si integrano bene, Dybala ha il tocco di classe che è mancato lo scorso anno – ha aggiunto -. Con lui Inzaghi sarebbe favorito per lo Scudetto. La Joya entra nell’età della maturità: a Milano dimostrerà di essere un campione”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) “Cone Lautaro pronti a ballare il tango del gol”. Juan Sebastianaspetta l’arrivo del suo connazionale argentino all’. L’ex nerazzurro èvenuto in un’vista alla Gazzetta dello Sport: “I due si integrano bene,ha il tocco di classe che è mancato lo scorso anno – ha aggiunto -. Con lui Inzaghi sarebbe favorito per lo. La Joya entra nell’età della maturità: a Milano dimostrerà di essere un campione”. SportFace.

