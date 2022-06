Empoli | piacciono Chust e Caldara per la difesa | le ultime

(Di martedì 14 giugno 2022) L’vuole rinforzare il pacchetto difensivo e starebbe sondando il terreno perL’sta valutando alcuni nomi per il mercato e per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Gli azzurri vogliono puntellare lae per soddisfare le richieste di Zanetti starebbero pensando a. Il primo è di proprietà del Real Madrid e in questa stagione ha giocato in prestito al Cadice. Perinvece c’è anche il placet di Zanetti che lo ha avuto proprio a Venezia. Lo riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

