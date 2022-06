Calcio: Malagò 'Collegio? No comment ma Figc - Lega A trovino accordo' (Di martedì 14 giugno 2022) Il presidente del Coni: "Trovare un'intesa è interesse di tutti" ROMA - "Parlo sempre di tutto, non mi tiro mai indietro ma non posso commentare le sentenze della giustizia sportiva né quelle del ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) Il presidente del Coni: "Trovare un'intesa è interesse di tutti" ROMA - "Parlo sempre di tutto, non mi tiro mai indietro ma non possoare le sentenze della giustizia sportiva né quelle del ...

