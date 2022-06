Bimba uccisa a Catania: la tragedia di Medea e quei delitti contro natura - Cronaca - quotidiano.net (Di martedì 14 giugno 2022) L'ennesima vittima di infanticidio Roma, 14 giugno 2022 - Elena Del Pozzo , la bambina scomparsa a Catania e ritrovata morta questa mattina, non è né la prima, né purtroppo sarà l'ultima Bimba uccisa ... Leggi su quotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) L'ennesima vittima di infanticidio Roma, 14 giugno 2022 - Elena Del Pozzo , la bambina scomparsa ae ritrovata morta questa mattina, non è né la prima, né purtroppo sarà l'ultima...

Pubblicità

fanpage : #Catania, la mamma della piccola Elena ha confessato: non c'è stato nessun rapimento, la bimba è stata uccisa - MediasetTgcom24 : Trovata morta la bimba scomparsa nel Catanese, la mamma confessa: 'L'ho uccisa io' #elenadelpozzo #tremestieri… - brontolodesign : RT @fanpage: Omicidio della piccola #Elena, la bimba sarebbe stata uccisa a coltellate, spunta il movente della gelosia da parte della madr… - laura99164560 : RT @laura99164560: BIMBA UCCISA DALLA MADRE ?? NON HO PAROLE - CambiamoL : RT @RobertoRenga: Dunque quella bellissima e dolce bimba di cinque anni l'avrebbe uccisa la madre. Per dare giudizi dovrei entrare nella te… -