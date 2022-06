Ascolti TV 13 giugno 2022, Reazione a Catena è una certezza con Marco Liorni (Di martedì 14 giugno 2022) Come sono andati gli Ascolti televisivi del giorno 13 giugno 2022? La settimana è ripartita tra elezioni e referendum che hanno impegnato l'intera nazione. Tuttavia l'interesse riscontrato è stato veramente scarso, non a caso Rai 1 non ha spiccato il volo con lo speciale di Porta a Porta in Prime Time. Almeno il primo canale non si è privato dei suoi prodotti di punta, ossia dei Soliti Ignoti - Il ritorno e di Reazione a Catena. Tra le repliche del gioco di Amadeus e la strepitosa vittoria registrata all'interno del game show di Marco Liorni, il pubblico di mamma Rai si è divertito parecchio! Canale 5, invece, ha trionfato nel lunedì sera grazie a L'isola dei famosi e ai suoi eventi inaspettati. Ascolti TV ieri 13 giugno, flop Rai 1: ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 14 giugno 2022) Come sono andati glitelevisivi del giorno 13? La settimana è ripartita tra elezioni e referendum che hanno impegnato l'intera nazione. Tuttavia l'interesse riscontrato è stato veramente scarso, non a caso Rai 1 non ha spiccato il volo con lo speciale di Porta a Porta in Prime Time. Almeno il primo canale non si è privato dei suoi prodotti di punta, ossia dei Soliti Ignoti - Il ritorno e di. Tra le repliche del gioco di Amadeus e la strepitosa vittoria registrata all'interno del game show di, il pubblico di mamma Rai si è divertito parecchio! Canale 5, invece, ha trionfato nel lunedì sera grazie a L'isola dei famosi e ai suoi eventi inaspettati.TV ieri 13, flop Rai 1: ...

carmelitadurso : Anche ieri mi e ci avete regalato ascolti altissimi nonostante siamo a giugno!! E io non posso che ringraziarvi, co… - carmelitadurso : Io non trovo davvero le parole per ringraziarvi… Siamo a giugno e voi ci avete regalato un record straordinario di… - Affaritaliani : Ascolti TV ieri 13 giugno 2022: boom per l'Isola dei Famosi, flop per Vespa - Ilsuperbo89 : Mamma mia che mesta fine per l'#Isola. 2.2 milioni di spettatori con appena il 19%, in pieno giugno e praticamente… - blogtivvu : Ascolti Isola dei Famosi 2022: ecco quanto ha totalizzato la ventitreesima puntata del 13 giugno -