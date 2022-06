Vlahovic dice tutto: 'Avevo in testa ed esiste solo la Juve, dna e personalità del club sono i miei. Modelli Jordan e Djokovic, su Ibra e la Premier...' (Di lunedì 13 giugno 2022) Lunga ed interessante intervista dai risvolti personali quella rilasciata dall'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic al quotidiano inglese... Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 giugno 2022) Lunga ed interessante intervista dai risvolti personali quella rilasciata dall'attaccante dellantus Dusanal quotidiano inglese...

Pubblicità

edzenon1 : RT @Frankjuve2: @NicoSchira Non so dove prendete ste notizie. Brambati che ha conoscenze più di tanti altri dice che trs Juve e Vlahovic no… - sportli26181512 : Vlahovic dice tutto: 'Avevo in testa ed esiste solo la Juve, dna e personalità del club sono i miei. Modelli Jordan… - cmdotcom : #Vlahovic dice tutto: 'Avevo in testa ed esiste solo la #Juve, dna e personalità del club sono i miei. Modelli Jord… - elisabethscavo : RT @SCUtweet: #Vlahovic ha voluto la #Juve a tutti i costi (tante sterline); #Gatti era del Toro e ha cambiato in 20'; #Pogba dice No allo… - AlesMosca1989 : @musagete10 @GreenMidnight1 @ScoutismoRN @Mdk942 @russ_mario1 @Troves_1 Io non credo, credo lo considerino un futur… -