Tennis | Jannik Sinner giocherà sull’erba! In campo ad Eastbourne | poi Wimbledon

(Di lunedì 13 giugno 2022) Due settimane dopo la grande delusione per il ritiro agli ottavi di finale del Roland Garros 2022 contro il russo Andrey Rublev per un problema al ginocchio sinistro,ha confermato poco fa la sua partecipazione al prossimo ATP 250 di, in programma dal 20 al 26 giugno. “Ciao a tutti, scusate se sono stato un po’ tranquillo qui, è stato davvero frustrante per me ritirarmi dal Roland Garros, ma volevo aggiornarvi che il mio ginocchio sta meglio e mi sto preparando con la mia squadra per. Sono entusiasta di andare nel Regno Unito per la stagione sull’erba“, annuncia l’altoatesino in un post su Instagram. A meno di ulteriori complicazioni, dunque, il ventenne nativo di San Candido prenderà parte anche aper cercare di ottenere un buon risultato e soprattutto ...