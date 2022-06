Sulle isole pontine internet arriva con la fibra ottica sottomarina | il progetto

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 13 giugno 2022) Un collegamento sottomarino per la. Si tratta di un piano di intervento previsto nell’ambito delMinori che coinvolge direttamente l’arcipelago delle. Sono in corso in questi giorni i sopralluoghi della società Elettra Tlc per mezzo della nave “Urbano Monti” nelle acque antistanti Ponza e Ventotene. Indagini preliminari per la realizzazione di un nuovo collegamento sottomarino in. In virtù dei sopralluoghi in atto, il Comandate dell’Ufficio circondariale marittimo della Capitaneria di Porto di Ponza, Antonio Borraccino, ha emanato ordinanza nella quale specifica che “è fatto obbligo a tutte le unità navali che navighino in prossimità dell’area interessata dai rilievi, di prestare la massima ...