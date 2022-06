Squid Game: rilasciato il primo teaser poster della seconda stagione (Di lunedì 13 giugno 2022) Sembra che manchi sempre meno alla seconda stagione di Squid Game. Nella giornata di ieri, gli account social ufficiali di Netflix hanno pubblicato un teaser poster (clicca qui) con un’animazione dalla durata di pochi secondi della bambola Young-hee. I post sono stati poi accompagnata dalla didascalia che recita: “semaforo rosso…luce verde. Squid Game sta ufficialmente tornando per una seconda stagione”. Subito dopo è stato pubblicato anche un messaggio di Hwang Dong-hyuk, regista, sceneggiatore e produttore esecutivo della celebre serie sud-coreana: “Ci sono voluti 12 anni per dare vita alla prima stagione di Squid Game. Ma ci sono ... Leggi su zon (Di lunedì 13 giugno 2022) Sembra che manchi sempre meno alladi. Nella giornata di ieri, gli account social ufficiali di Netflix hanno pubblicato un(clicca qui) con un’animazione dalla durata di pochi secondibambola Young-hee. I post sono stati poi accompagnata dalla didascalia che recita: “semaforo rosso…luce verde.sta ufficialmente tornando per una”. Subito dopo è stato pubblicato anche un messaggio di Hwang Dong-hyuk, regista, sceneggiatore e produttore esecutivocelebre serie sud-coreana: “Ci sono voluti 12 anni per dare vita alla primadi. Ma ci sono ...

Pubblicità

NetflixIT : Pronti. Partenza. Via. Squid Game continua, solo su Netflix. #SquidGameS2 - Merypiccolo : Sono l’unica che non ha visto squid game? - infoitscienza : Squid Game 2 si farà: arriva la conferma ufficiale - SENJUK4WAR4GI : @cuItaeyeon ha eliminato il tweet ma a quanto pare un meme imbarazzante sulla heard in riferimento a squid game dic… - MarcoFelletti2 : RT @NetflixIT: Pronti. Partenza. Via. Squid Game continua, solo su Netflix. #SquidGameS2 -