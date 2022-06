Squid Game 2 arriva il primo teaser trailer e i dettagli su quando esce, cast e trama (Di lunedì 13 giugno 2022) Il primo teaser trailer di Squid Game 2 è stato pubblicato da Netflix e mostra il minaccioso bulbo oculare e l'inquietante voce del robot assassino simbolo dello show e... assolutamente null'altro. Con la didascalia "Red light... GREENLIGHT" (luce rossa... luce verde) - un gioco di parole sul gioco mortale agito dallo stesso robot nella puntata di esordio della prima stagione - si conferma il sequel meno sorprendente nella storia dello streaming, data l'enorme popolarità dello show di Hwang Dong-hyuk (e i problemi di crescita di abbonamenti che ha Netflix negli ultimi tempi). A ruota, subito hanno iniziato a trapelare altri dettagli sulla seconda stagione di Squid Game, spesso per mano del creatore dello show Hwang Dong-hyuk che li ha condivisi in una ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 13 giugno 2022) Ildi2 è stato pubblicato da Netflix e mostra il minaccioso bulbo oculare e l'inquietante voce del robot assassino simbolo dello show e... assolutamente null'altro. Con la didascalia "Red light... GREENLIGHT" (luce rossa... luce verde) - un gioco di parole sul gioco mortale agito dallo stesso robot nella puntata di esordio della prima stagione - si conferma il sequel meno sorprendente nella storia dello streaming, data l'enorme popolarità dello show di Hwang Dong-hyuk (e i problemi di crescita di abbonamenti che ha Netflix negli ultimi tempi). A ruota, subito hanno iniziato a trapelare altrisulla seconda stagione di, spesso per mano del creatore dello show Hwang Dong-hyuk che li ha condivisi in una ...

