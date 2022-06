“Spiderman: No Way Home” torna in sala con una nuova edizione (Di lunedì 13 giugno 2022) Il più grande successo di quest’anno al botteghino: “Spiderman: No Way Home“ torna in sala negli Usa ed in Canada. Ad annunciarlo i tre protagonisti sul profilo Twitter del film. La nuova versione sarà sottotitolata: “The More Fun Stuff Version“. Spiderman: No Way Home, cosa cambierà rispetto all’originale L’ultimo capitolo della saga cinematografica sull’Uomo Ragno continua a far parlare di sé. Dopo aver superato il suo predecessore come film Sony Pictures di maggior successo (incasso mondiale di oltre 1,8 miliardi di dollari), ora arriva un nuovo annuncio ai fan su Twitter: Volevate più Spiderman e li avete ottenuti! La nuova More Fun Stuff Version arriva nelle sale cinematografiche statunitensi e canadesi il 2 settembre. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Il più grande successo di quest’anno al botteghino: “: No Wayinnegli Usa ed in Canada. Ad annunciarlo i tre protagonisti sul profilo Twitter del film. Laversione sarà sottotitolata: “The More Fun Stuff Version“.: No Way, cosa cambierà rispetto all’originale L’ultimo capitolo della saga cinematografica sull’Uomo Ragno continua a far parlare di sé. Dopo aver superato il suo predecessore come film Sony Pictures di maggior successo (incasso mondiale di oltre 1,8 miliardi di dollari), ora arriva un nuovo annuncio ai fan su Twitter: Volevate piùe li avete ottenuti! LaMore Fun Stuff Version arriva nelle sale cinematografiche statunitensi e canadesi il 2 settembre. ...

