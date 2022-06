Roma, Mertens congelato per due motivi. Doppio colpo per Mourinho (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma - La stima è semplice: alla Roma mancano 20 - 25 gol. E' un problema serio. E dopo aver chiuso il campionato con il nono attacco della Serie A , Mourinho ha deciso di correre ai ripari sul ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 13 giugno 2022)- La stima è semplice: allamancano 20 - 25 gol. E' un problema serio. E dopo aver chiuso il campionato con il nono attacco della Serie A ,ha deciso di correre ai ripari sul ...

