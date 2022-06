Pistocchi: ''Se il Napoli ambisce a vincere qualcosa, non deve perdere alcuni tasselli importanti'' (Di lunedì 13 giugno 2022) Pistocchi: "Il Napoli non deve perdere tasselli importanti, Kvaratskhelia ha qualità" A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista. Queste le sue parole: "Se il Napoli ambisce a vincere qualcosa, non deve perdere alcuni tasselli importanti. Calciatori come Koulibaly, come Ospina, come Lobotka... -afferma Pistocchi - Sono stati loro il perno di questa stagione, dove gli azzurri hanno perso punti solo in circostanze sfortunate o banali. Meret titolare? Il problema è tecnico: per il tipo di calcio che fa Spalletti, serve un portiere ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 13 giugno 2022): "Ilnon, Kvaratskhelia ha qualità" A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio, giornalista. Queste le sue parole: "Se il, non. Calciatori come Koulibaly, come Ospina, come Lobotka... -afferma- Sono stati loro il perno di questa stagione, dove gli azzurri hanno perso punti solo in circostanze sfortunate o banali. Meret titolare? Il problema è tecnico: per il tipo di calcio che fa Spalletti, serve un portiere ...

