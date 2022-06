Juventus | Cherubini studia il colpo a centrocampo | nome inedito in mediana

(Di lunedì 13 giugno 2022) Lacerca rinforzi a. Il direttore sportivocerca l’intesa con un top club per un maxi scambio. Ladi Massimiliano Allegri è pronta alla rivoluzione in vista della prossima stagione di Serie A. I bianconeri, dopo il quarto posto in campionato, sono decisi a risalire la classifica e a rialzare la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Calciomercato Juventus, Capitolo Morata: Cherubini tratta con l’Atletico Madrid #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #Serie… - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, Capitolo Morata: Cherubini tratta con l’Atletico Madrid #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… - ZonaBianconeri : RT @TheMattDP10: ??JUVENTUS | Annunciata la cessione: lascia i bianconeri - TheMattDP10 : ??JUVENTUS | Annunciata la cessione: lascia i bianconeri - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Calciomercato Juventus, Cherubini a caccia di un difensore: sempre viva l’ipotesi Koulibaly #Juventus #Juve #Allegri #Vla… -

Diversi i profili al vaglio die Arrivabene, con i nomi di Simeone e Arnautovic tra i più ... 'Laha identificato Dzeko come alternativa a Morata. Notizia che mi arriva direttamente ......- Eccoci direttamente dalla redazione di Tuttosport per le ultimissime sul mercato della. ... In cima alla lista diresta Emerson Palmieri del Chelsea, quest'anno in prestito al Lione ...Il nome di Luis Suarez potrebbe presto tornare di moda alla Juventus, per l'esterno, la prima alternativa a Di Maria, sarebbe Neres ...Calciomercato Juventus, un regalo per Mourinho pronto a lottare per la qualificazione alla Champions. Il portoghese sfida Allegri ...