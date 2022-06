Isola 16 | scontro infuocato tra Nick Luciani e Nicolas Vaporidis che tuona | “Sei un falso ipocrita!”

(Di lunedì 13 giugno 2022) Non accennano a diminuire gli scontri fra i nostri naufraghi a poche ore dalla diretta che sancirà il primo finalista di questa sedicesima edizione de L’dei Famosi. Al centro delle discussioni questa volta. Il cantante de I Cugini di campagna ha provato a confrontarsi con Edoardo Tavassi, ma l’attore romano sentendosi chiamato in causa ha reagito in modo brusco.ha esternato il suo malumore: Non sono riuscito a confrontarmi con Edoardo perché poi si inseriva sempre, sempre dando fastidio. Il naufrago sempre più contrariato ha iniziato ad arrabbiarsi con: Io con te ce l’ho, che rompi il c****come stai a fa, che mi fai uscire fuori. L’attore di Notte prima degli esami non le ha mandate a dire e ...

Ed ecco che all'dei Famosi Nick si confronta con Edoardo Tavassi, a cui rivela ciò che pensa ... Il confronto non va avanti, in quanto si accende così unotra Nicolas e Nick . In ......rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars è uno dei dischi da portare su un'...idea del perché l'abbia fatto!" Il concerto di Monsummano Terme sarà anche un incontro/... Luca Daffrè vs Gennaro Auletto: scontro all'Isola dei Famosi/ 'Sempre noi a imboccarlo', fine dell'amicizia Continuano gli scontri tra Nick e Nicolas all’Isola dei famosi dopo una presunta tregua avvenuta nei giorni scorsi. Sembrava che i naufraghi vivessero dei momenti di serenità, gioco e divertimento, ...In un faccia a faccia tra Edoardo Tavassi e Nick Luciani, Nicolas Vaporidis si è sentito chiamato in causa e ha reagito ...