Ex Reggiani, c’è una nuova proprietà: in arrivo un progetto per il futuro dell’area dismessa (Di lunedì 13 giugno 2022) Bergamo città Il sito di oltre 115 mila metri quadrati nei pressi dello stadio è stato interamente rilevato dalla Pessina Costruzioni Spa. La nuova proprietà ha già incontrato il Comune di Bergamo ed è imminente la presentazione di una bozza di progetto per definire la futura destinazione. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 13 giugno 2022) Bergamo città Il sito di oltre 115 mila metri quadrati nei pressi dello stadio è stato interamente rilevato dalla Pessina Costruzioni Spa. Laha già incontrato il Comune di Bergamo ed è imminente la presentazione di una bozza diper definire la futura destinazione.

