Ex concorrente infortunato a Ciao Darwin attacca Paolo Bonolis | cos’ha detto?

(Di lunedì 13 giugno 2022) Gabriele Marchetti il 17 aprile del 2019 si è, nel corso della prova del Genodrome. A distanza di tre anni, l’uomo si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. La stoccata aIn un’intervista al Corriere della Sera, Gabriele Marchetti ha precisato di aver partecipato adi comune accordo con la moglie e il figlio. All’epoca il diretto interessato credeva di prendere parte ad un programma molto famoso e divertirsi. Ma purtroppo, non è andata così perché nella prova dei rulli del Genodrome, ilè stato vittima di un infortunio che gli ha cambiato la vita per sempre: “Ero finito in acqua a testa in giù, con le gambe rannicchiate e le braccia raccolte”. Nel racconto Marchetti ha puntato il dito ...