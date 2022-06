Docenti assunti da GPS, si cercano commissari per prova disciplinare. Avvisi USR (Di lunedì 13 giugno 2022) Parte conclusiva dell'anno di prova e formazione per i Docenti neoassunti da GPS nell'anno scolastico 2021/22, procedure di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”. Si tratta di oltre 12 mila Docenti, quasi tutti su posti di sostegno, che dovranno superare la prova disciplinare per l'assunzione a tempo indeterminato. Il Ministero ha pubblicato il decreto con le aggregazioni territoriali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 giugno 2022) Parte conclusiva dell'anno die formazione per ineoda GPS nell'anno scolastico 2021/22, procedure di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”. Si tratta di oltre 12 mila, quasi tutti su posti di sostegno, che dovranno superare laper l'assunzione a tempo indeterminato. Il Ministero ha pubblicato il decreto con le aggregazioni territoriali. L'articolo .

