Caterina Caselli e Piero Sugar | l’amore ai tempi della beat generation

(Di lunedì 13 giugno 2022) Quandoconvolano a nozze il miracolo economico italiano è già compiuto, ma un altro fenomeno è in corso: il miracolo culturale. Le immagini del “casco d’oro” girano sui rotocalchi: è una ragazza grintosa, decisamente fuori dagli schemi con quel caschetto ribelle, gli stivali alti e la Fender Stratocaster al posto di un bebè. Nella sua super hit canta: “Ognuno ha il diritto di vivere come può”, e a storcere il naso furono in tanti. Tanti, ma non troppi:è una partigiana dell’emancipazione, mette faccia e anima per portare avanti la sua personalità senza aver paura di un inciampo. Sa quello che fa, anche quando riceve Maurizio Vandelli che le consiglia di lasciare Modena e andare a Roma. “Cosa fai qui?”, le chiede la voce dell’Equipe ...