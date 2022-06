Cartelli con minacce a Procuratore su alberi Foggia (Di lunedì 13 giugno 2022) Cartelli scritti a mano con minacce al Procuratore del Foggia, Ludovico Vaccaro, e a un maresciallo dell'Arma dei Carabinieri sono stati affissi ieri pomeriggio sui tronchi degli alberi che si trovano ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022)scritti a mano conaldel, Ludovico Vaccaro, e a un maresciallo dell'Arma dei Carabinieri sono stati affissi ieri pomeriggio sui tronchi degliche si trovano ...

Pubblicità

iconanews : Cartelli con minacce a Procuratore su alberi Foggia - drsmoda2 : RT @ivocamic: Il #gaypride2022 sfila a Roma 900 mila persone ecco le foto Ma dove sono a Roma le palme e i cartelli con le scritte in ebra… - cappellifranco : RT @ivocamic: Il #gaypride2022 sfila a Roma 900 mila persone ecco le foto Ma dove sono a Roma le palme e i cartelli con le scritte in ebra… - ebreieisraele : RT @ivocamic: Il #gaypride2022 sfila a Roma 900 mila persone ecco le foto Ma dove sono a Roma le palme e i cartelli con le scritte in ebra… - Enzaedma60 : RT @ivocamic: Il #gaypride2022 sfila a Roma 900 mila persone ecco le foto Ma dove sono a Roma le palme e i cartelli con le scritte in ebra… -