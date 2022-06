Calcio: U.21. Nicolato 'Non raccolto abbastanza per quanto fatto' (Di lunedì 13 giugno 2022) Il ct degli azzurrini: "Pensiamo di meritare di più per il percorso fatto" FIRENZE - "Pensiamo di non aver raccolto abbastanza per quanto fatto. Pensiamo di meritare di più per il percorso fatto, per ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) Il ct degli azzurrini: "Pensiamo di meritare di più per il percorso" FIRENZE - "Pensiamo di non averper. Pensiamo di meritare di più per il percorso, per ...

Pubblicità

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: U.21. Nicolato 'Non raccolto abbastanza per quanto fatto' - Luxgraph : Italia U21, Nicolato: 'Con l'Irlanda prendiamoci ciò che meritiamo' - sportli26181512 : #ItaliaIrlandaU21, #Nicolato: 'Andiamo a prenderci ciò che meritiamo': Così il ct degli azzurrini alla vigilia del… - susydigennaro : RT @napolimagazine: UNDER 21 - Nicolato: 'Contro l'Irlanda nessun calcolo, dobbiamo pensare solo a vincere' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UNDER 21 - Nicolato: 'Contro l'Irlanda nessun calcolo, dobbiamo pensare solo a vincere' -