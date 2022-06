Pubblicità

MarzioRaffaele : ??ULTIM'ORA BAYERN MONACO?? UFFICIALE, Ryan Gravenberch è un nuovo giocatore del Bayern Monaco?? - TV7Benevento : Calcio: Bayern Monaco, ufficiale l'arrivo di Gravenberch dall'Ajax - - CalcioNews24 : #Gravenberch è ufficialmente un giocatore del #BayernMonaco ? - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Bayern, Gravenberch ha firmato, adesso è ufficiale - La Gazzetta dello Sport - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Bayern, ufficiale l’acquisto di Gravenberch dall’Ajax: le cifre ufficiali: Colpo Ryan Gravenb… -

Calciomercato.com

Ilè uno dei club più grandi che ci siano: giocatori di tutto il mondo vogliono giocare per questo club. Vengo a Monaco per vincere molti titoli e ilè abituato a vincere molti titoli. ...Ancora nessuna offertama diversi interessamenti, sia dalla Premier League (in particolare il Manchester United) che dalla Germania, con ilMonaco sulle tracce dell'esterno ... Bayern Monaco, UFFICIALE: preso Gravenberch dall'Ajax, le cifre Monaco, 13 giu. - (Adnkronos) - Ryan Gravenberch è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il ventenne centrocampista olandese arriva dall'Ajax, ...Il centrocampista classe 2002 si accasa in Baviera con un contratto di 5 anni: è il secondo acquisto estivo dopo Mazraoui.