1000 Miglia | dal 15 al 18 giugno torna la corsa più bella del mondo

(Di lunedì 13 giugno 2022) Brescia, 13 giu. - (Adnkronos) - Per il secondo anno consecutivo lariaccende i motori alle porte dell'estate. Da mercoledì 15 a sabato 18, 425 vetture straordinarie faranno rivivere il mito della Freccia Rossa sulle strade d'Italia attraversando circa 250 Comuni per quasi 2.000 chilometri in quattro giorni. Svelata questa mattina a Palazzo Loggia, alla presenza del Sindaco di Brescia, Emilio del Bono, dei vertici di Aci Brescia eSrl, l'edizione 2022 taglia il traguardo delle quaranta rievocazioni: dalle due a cadenza quinquennale del 1977 e 1982, alla biennale del 1984 fino alle annuali dal 1986 ad oggi. Il quarantesimo coincide inoltre con il decennale diSrl, la società interamente partecipata da Automobile Club Brescia ...

Agenzia ANSA

A Pozzolengo (Brescia), dove c'è la sede principale della Comunità di recupero Lautari, l'hanno già ribattezzata ladella solidarietà. Sì, perché quest'anno Silvano Zaglio, decano tra i piloti bresciani non professionisti, sarà allacon un progetto studiato insieme al presidente Andrea ...In occasione della 40esima rievocazione storica, il Comando di Polizia Locale ha predisposto per venerdì 17 giugno l'apposita ordinanza (n. 441 del 9 - 6 - 2022), al fine di agevolare il passaggio dei veicoli partecipanti all'evento. A ... Mille Miglia: navigatori due ragazzi comunità Lautari - Cronaca (Adnkronos) – Per il secondo anno consecutivo la 1000 Miglia riaccende i motori alle porte dell’estate. Da mercoledì 15 a sabato 18 giugno, 425 vetture straordinarie faranno rivivere il mito della Fre ...A Pozzolengo (Brescia), dove c'è la sede principale della Comunità di recupero Lautari, l'hanno già ribattezzata la 1000 Miglia della solidarietà. (ANSA) ...