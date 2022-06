Vietri-Cetara | 13 nuotatori salvati in mare da ipotermia

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Guardia costiera di Salerno ha effettuato, nella giornata di ieri, due interventi di assistenza/soccorso. Il primo, nel pomeriggio, alle ore 18:28 circa, la Sala Operativa della Guardia Costiera Salerno veniva allertata per assistenza a tredici atleti, impegnati in una gara di nuoto di fondo (composta complessivamente da circa 350 atleti) nello specchio acqueo antistante i comuni disul, in difficoltà poiché colti da malore (lieve). La richiesta di assistenza è stata prontamente raccolta dalla Sala Operativa che ha assunto la direzione delle operazioni, inviando due motovedette della Guardia Costiera sul campo di gara allertando 2 autoambulanze presso il Molo Manfredi, dove sono state prestate la prime c mediche del caso. Grazie anche all’ausilio ...