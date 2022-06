Verstappen vince in Azerbaijan, ritiro per entrambe le Ferrari (Di domenica 12 giugno 2022) Dalle stelle alle stalle ancora una volta per la Ferrari che, questa volta, vede entrambe le auto ritirarsi per problemi tecnici dopo l’incredibile pole conquistata da Leclerc nella giornata di ieri. A vincere in Azerbaijan è Max Verstappen e grazie al secondo posto di Perez, la Red Bull conquista una doppietta e guadagna il massimo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: GP Arabia Saudita, F1: a Perez la pole, Ferrari subito dietro GP Arabia Saudita: Verstappen vince in volata su Leclerc con mezzo secondo di vantaggio GP Australia: Ferrari in pole a Melbourne dopo 15 anni con Leclerc GP Bahrain, F1: doppietta Ferrari con ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 12 giugno 2022) Dalle stelle alle stalle ancora una volta per lache, questa volta, vedele auto ritirarsi per problemi tecnici dopo l’incredibile pole conquistata da Leclerc nella giornata di ieri. Are inè Maxe grazie al secondo posto di Perez, la Red Bull conquista una doppietta e guadagna il massimo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: GP Arabia Saudita, F1: a Perez la pole,subito dietro GP Arabia Saudita:in volata su Leclerc con mezzo secondo di vantaggio GP Australia:in pole a Melbourne dopo 15 anni con Leclerc GP Bahrain, F1: doppiettacon ...

Pubblicità

ilfoglio_it : Per la prima volta in stagione le vetture motorizzate da Maranello non arrivano a punti. #Leclerc e Sainz si ritira… - repubblica : F1, doppietta Red Bull e disastro Ferrari a Baku: vince Verstappen davanti a Perez, ritiri per Leclerc e Sainz [dal… - lapisinha : ???? ?? Il campione del mondo olandese e la Red Bull allungano in entrambe le classifiche. ?? Gara da dimenticare per… - RadioTadino : RT @SkyTG24: Formula 1, Gp Azerbaijan: a Baku vince Verstappen davanti a Perez e Russell. Flop Ferrari - zazoomblog : Doppio ritiro per la Ferrari al Gp dellAzerbaijan vince Max Verstappen - #Doppio #ritiro #Ferrari -