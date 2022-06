Torna in onda il finale di Grey’s Anatomy 17, il 12 giugno su La7d, aspettando la stagione 18 in chiaro su La7 (Di domenica 12 giugno 2022) Per la prima volta dopo la messa in onda in prima tv il finale di Grey’s Anatomy 17 viene ritrasmesso in replica da La7d, canale 29 del digitale terrestre. L’ultima parte della stagione, con gli episodi 14-17, va in onda domenica 12 giugno in prima serata dalle 21.10. Il finale di Grey’s Anatomy 17 chiude la stagione dedicata interamente alla lotta al Covid-19: partita con un flashback che rimandava allo scoppio della pandemia, la trama è proseguita fino all’inizio della campagna vaccinale, con un salto temporale di diversi mesi proprio nell’ultimo episodio, il diciassettesimo. Il finale di Grey’s Anatomy 17 ha visto il ... Leggi su optimagazine (Di domenica 12 giugno 2022) Per la prima volta dopo la messa inin prima tv ildi17 viene ritrasmesso in replica da, canale 29 del digitale terrestre. L’ultima parte della, con gli episodi 14-17, va indomenica 12in prima serata dalle 21.10. Ildi17 chiude ladedicata interamente alla lotta al Covid-19: partita con un flashback che rimandava allo scoppio della pandemia, la trama è proseguita fino all’inizio della campagna vaccinale, con un salto temporale di diversi mesi proprio nell’ultimo episodio, il diciassettesimo. Ildi17 ha visto il ...

