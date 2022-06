“Se n’è andata”. Lutto per Roberta Morise, il dolore della conduttrice sui social (Di domenica 12 giugno 2022) Roberta Morise, Lutto per lex naufraga. Un’esperienza breve quella vissuta sull’Isola dei Famosi ma ugualmente importante. Dopo qualche tempo, per Roberta Morise si spalancano le porte per una nuova avventura televisiva che la vedrà alla guida del timone di Camper insieme a Tinto. Nelle ultime ore, però, la conduttrice è stata colpita da una grave perdita. Roberta Morise, la dolorosa perdita della sua fedele e amata amica a quattro zampe. La conduttrice lo annuncia con parole di profonda tristezza: “Sono una grande appassionata di cani. La mia Jolie ha vissuto con me 16 anni, ero molto legata a lei e mi ha lasciato da poco”. Roberta Morise, il ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 12 giugno 2022)per lex naufraga. Un’esperienza breve quella vissuta sull’Isola dei Famosi ma ugualmente importante. Dopo qualche tempo, persi spalancano le porte per una nuova avventura televisiva che la vedrà alla guida del timone di Camper insieme a Tinto. Nelle ultime ore, però, laè stata colpita da una grave perdita., la dolorosa perditasua fedele e amata amica a quattro zampe. Lalo annuncia con parole di profonda tristezza: “Sono una grande appassionata di cani. La mia Jolie ha vissuto con me 16 anni, ero molto legata a lei e mi ha lasciato da poco”., il ...

